ABD'de silahlı saldırı... Panik dolu anlar kamerada

Afrika asıllı ABD'lilerin özgürlüklerine kavuşmasının anıldığı Juneteenth, kana bulandı.

Ülkenin başkenti Washington'da düzenlenen sokak festivali silahlı saldırıya sahne oldu.

Polis, Pazar gecesi şehir merkezindeki Moechella etkinliği sırasında silah sesleri duyulduğunu söyledi

Juneteenth, kapsamında düzenlenen sokak festivalinin yapıldığı bölgede meydana gelen olay sonucu 15 yaşındaki bir kişi vuruldu.

Polis vurulan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda yaralananlar arasında iki yetişkin ve bir polisin de bulunduğu bildirildi. Yaralıların hepsinin durumunun ise stabil olduğu açıklandı.

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Robert J. Contee III, silahlı saldırıya sahne olan Moechella etkinliğinin izinsiz düzenlendiğini belirtti.

Contee ayrıca Moechella organizatörlerinin sorumlu tutulup tutulmayacağı konusunda Başsavcı ile bir görüşme yapılacağının altını çizdi ve 'Şehrimizde izinsiz etkinlikler düzenleyen insanların hesap vermesini kesinlikle istiyoruz' dedi.

TW: STAMPEDE⚠️⚠️⚠️⚠️



Stampede at #Moechella … I’m safe but I’m sure many aren’t 🙏🏾. Got into my Emergency Management bag and began calm folks down, that I was hiding behind a tree with.. DONT GO! . @Killmoenews1 @fox5dc pic.twitter.com/MgoJh8tCPZ