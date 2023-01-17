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ABD peş peşe silahlı saldırılarla sarsıldı!

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#ABD#Silahlı Saldırı#Dünya
ABD peş peşe silahlı saldırılarla sarsıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 09:52

ABD'nin California eyaleti kanlı bir saldırıya sahne oldu. Silahları saldırıda biri bebek altı kişi hayatını kaybetti. Florida eyaletindeki başka bir silahlı saldırıda ise 8 kişi yaralandı.

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ABD'nin California eyaleti resmen kâbusa uyandı.

Boudreaux bölgesinde bir evde açılan ateş sonucu altı kişi hayatını kaybetti.

ABD basını ölenlerin arasında bir bebeğin de olduğu açıklandı.

Tulare Bölge Şerifi Ofisi, silah seslerine dair ihbarı sabah 03.30 sularında aldıklarını duyurdu.

Müfettişlerin en az iki şüpheliyi aradığı açıklandı. Yetkililer cinayetlerin çete bağlantısını araştırıyor.

BİR SALDIRI DA FLORİDA'DA

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Pierce kentinde bulunan Ilous Ellis Parkı'nda Martin Luther King Jr Day çereçvesinde anma etkinliği düzenlendi.

St. Lucie İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, etkinlik alanına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. St. Lucie İlçesi Şerif Ofisi Başyardımcısı Brian Hester, "bir çeşit anlaşmazlık" üzerine ateş açıldığını ve olayda 1'i ağır 8 kişinin yaralandığını ifade etti. Polisin, saldırı ile ilgili soruşturma başlattığını söyleyen Hester, olayın birden fazla saldırgan tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde durulduğunu da aktardı. Hester ayrıca, barış ve eşitlik için çalışmalar yapan bir kişinin anıldığı törende böyle bir olayın yaşanmasını üzücü olarak nitelendirdi.

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#ABD#Silahlı Saldırı#Dünya

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