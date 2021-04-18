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Dünya
Haber Giriş: 18.04.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir silahlı saldırı yaşandı. AP'den gelen son dakika bilgisine göre, saldırı nedeniyle 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden son günlerde sıkça gelen saldırı haberlerine bir yeni eklendi.

Wisconsin eyaletinde bir silahlı saldırı yaşandı. Bir eğlence mekanının hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

 

Güvenlik güçlerinden konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şüphelinin henüz yakalanamadığı bilgisine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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