ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir silahlı saldırı yaşandı. AP'den gelen son dakika bilgisine göre, saldırı nedeniyle 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nden son günlerde sıkça gelen saldırı haberlerine bir yeni eklendi.
Wisconsin eyaletinde bir silahlı saldırı yaşandı. Bir eğlence mekanının hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Güvenlik güçlerinden konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şüphelinin henüz yakalanamadığı bilgisine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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