ABDâ€™de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± teknesi alabora oldu: 5 Ã¶lÃ¼, 34 kayÄ±p

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ABD Sahil GÃ¼venlik yetkilileri, Bahamalarâ€™dan ayrÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Florida aÃ§Ä±klarÄ±nda 40 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bindiÄŸi teknenin alabora olduÄŸunu ve ÅŸimdiye kadar 1 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 5 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenininÂ sudan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 34 kiÅŸinin ise kayÄ±p olduÄŸu belirtildi.Â



Sahil GÃ¼venlik, Miami Beach'te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, devrilmiÅŸ 25 metrelik geminin pruvasÄ±nda bulunan bir adam dÄ±ÅŸÄ±nda hayatta kalanlarÄ±n bulunma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok az olduÄŸunu sÃ¶yledi.