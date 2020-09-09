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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi

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ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi
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ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirdi.

ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirdi.

West'in alt mahkemenin adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, şarkıcının aday gösterildiği başvuru dilekçesinde imzacıların siyasi parti mensubiyetlerine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu yüzden başvurunun eyalet seçim kanunlarına aykırı olduğu hükmüne vardı.

Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği kararı onayarak West'in adaylık başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

Adaylığını 7 Temmuz'da açıklayan West, bazı eyaletlerde adaylığını tescil ederken, bazılarında yeterli kayıtlı bağımsız seçmenin imzasını toplayamadığı için aday olamamıştı.

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