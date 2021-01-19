MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1412 arttı
GeriDünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1412 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1412 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1412 arttı
Abone Olgoogle-news

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1412 artarak 408 bin 628'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 144 bin 683 artışla 24 milyon 628 bin 584 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1412 artarak 408 bin 628'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 554 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 287 milyon 778 bini geçti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle