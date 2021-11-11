ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Bolu Belediye Başkanı Özcandan çok tartışılacak nikah tarifesiBolu Belediye Başkanı Özcan'dan çok tartışılacak 'nikah tarifesi'#Tanju Özcan
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Altın fiyatlarında hareketli gün Yeni rekorlar gelebilirAltın fiyatlarında hareketli gün! Yeni rekorlar gelebilir#Altın Fiyatları
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı

#ABD#Koronavirüs#Ölüm
ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 bin 62ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1645 artışla 759 bin 62'ye yükseldi.

Haberin Devamı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 95 bin 908 artışla 46 milyon 792 bin 138'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1645 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 759 bin 62'ye ulaştı.

California 4 milyon 985 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 273 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 857 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79’una en az bir doz, yüzde 68,5'ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 13,4'üne ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 224,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 194,3 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 26 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Koronavirüs#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT