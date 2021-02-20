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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 206 artışla 28 milyon 604 bin 719'a yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 803 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 343 milyon 366 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 28 milyon 6 bin 772, hayatını kaybedenlerin sayısı 495 bin 816 olarak tespit edildi.

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