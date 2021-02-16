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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 498 bini geçti

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 498 bini geçti
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1034 artarak 498 bin 209'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 726 artışla 28 milyon 319 bin 81'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1034 artarak 498 bin 209'a yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 359 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 336 milyon 477 bini geçti.

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