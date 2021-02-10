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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 480 bine yaklaştı

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 480 bine yaklaştı
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 344 artışla 27 milyon 804 bin 262'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 642 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 327 milyon 206 bini geçti.

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