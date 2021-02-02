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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 454 bini aştı

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 454 bini aştı
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1955 artarak 454 bin 246'ya yükseldi.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 143 bin 934 artışla 26 milyon 912 bin 972'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1955 artarak 454 bin 246'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 632 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 314 milyon 197 bini geçti.

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