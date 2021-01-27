ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 435 bini geçti
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 132 artarak 435 bin 540'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 151 bin 246 artışla 26 milyon 14 bin 892'ye çıktı.
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 132 artarak 435 bin 540'a ulaştı.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 768 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 302 milyon 863 bini geçti.
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