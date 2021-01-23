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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 424 bini geçti

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 424 bini geçti
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a yükseldi.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 196 bin 333 artışla 25 milyon 394 bin 822'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 222 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 295 milyon 543 bini geçti.

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