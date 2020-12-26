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DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 338 bini geçti

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 338 bini geçti
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ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 338 bin 283'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 338 bin 283 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 19 milyon 212 bin 44 kişiye ulaştı. Ülkede, 11 milyon 260 bin 223 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 613 bin 538 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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