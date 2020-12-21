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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs ölümleri hız kesmeden devam ediyor

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ABD'de koronavirüs ölümleri hız kesmeden devam ediyor
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1446 artarak 324 bin 869'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 264 artışla 18 milyon 269 bin 959'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1446 artarak 324 bin 869'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 622 bini geçerken, toplam test sayısı 234 milyon 218 bine yaklaştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 888 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 201 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 402 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 887 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 58 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 238 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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