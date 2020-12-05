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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.12.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

ABD'de korkunç ölüm! 5 yaşındaki çocuğun yüzü paramparça bulundu

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ABD'de korkunç ölüm! 5 yaşındaki çocuğun yüzü paramparça bulundu
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ABD'nin Georgia eyaletinde 5 yaşında bir kız çocuğu yüzünden vurularak hayatını kaybetti. 

Polis, olayın kaza kurşunu sonucu meydana geldiği ifade ederken, Polis binbaşı A.T Mears, olayı duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını belirterek, "Silah sahibi olmak ciddi sorumluluk gerektirir. Evde silahınız varsa çocuğunuz bu silaha bir şekilde ulaşıp kendine zarar verebilir" dedi.

ABD'yi sarsan korkunç olay, yerel saatle 15:30 civarında meydana geldi. Acil yardım hattı 911'e gelen çağrıda, 5 yaşındaki küçük çocuğun evinin içinde silahla yaralandığını bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı duyduğu andan itibaren çok üzüldüğünü ve gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Polis binbaşı A.T Mears, "Silah sahibi olmak ciddi sorumluluk gerektirir. Evde silahınız varsa çocuğunuz bu silaha bir şekilde ulaşıp kendine zarar verebilir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

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