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DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

ABD’de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

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ABD’de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
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ABD’nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları’nda iki kayakçı, kayak sporu yapmak için yaptığı zemin testinde çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları’na ait Berthoud Pass bölgesinde iki kayakçı ölümle burun buruna geldi. Kayakçılar, kayak sporu yapmak için zemini test etmeye çalıştığı sırada çığ felaketi yaşandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kayak öncesi zemini test eden kayakçılardan Joseph Triscari, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Arkadaşım ile sabahın erken saatlerinde bir süre kayak yaptık. Sonra Berthoud Pass'a geldik. Zemini test ettik. O sırada da çığ düştü. Zemin aniden kayınca, panik olduk" dedi.

Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan kayakçıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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