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ABD'de kar fırtınası! Biden uçakta mahsur kaldı, araçlar 15 saat karda bekledi

#Joe Biden#ABD#Kar Fırtınası

Geçtiğimiz haftadan beri ABD'de etkili olan kar yağışı ülkenin batısından doğu yakasına doğru ilerledi. Tipi nedeniyle ülkede bir çok uçuş iptal edilirken yılbaşı tatilinden Washington'a dönen ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınası nedeniyle 30 dakika özel uçağında mahsur kaldı. Öte yandan Virginia eyaletinde 80 kilometrelik araç kuyruğu sürücülerin 15 saat karda kalmasına sebep oldu.

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ABD'nin doğu yakasında geçtiğimiz haftadan beri etkili olan kar yağışı ülkenün batısına doğru ilerlerken etkisini artırıp şiddetli bir kar fırtınasına neden oldu. Bir çok eyalette okulların tatil edildiği ülkede şimdiye kadar 5 bine yakın uçuş iptal edildi.

İşte o görüntüler

ABD başkanı Bidenın zor anlarıABD başkanı Biden'ın zor anlarıHaberi Görüntüle

BİDEN UÇAKTA MAHSUR KALDI

Ülkeyi esir alan kar yağışından ABD Başkanı Joe Biden de nasibini aldı. Yılbaşı tatilinin ardından başkent Washington DC'ye geri dönen Biden'ın uçağı Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı. ABD lideri, inişten sonra aracına geçmeden başkanlık uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı.

ABDde kar fırtınası Biden uçakta mahsur kaldı, araçlar 15 saat karda bekledi

SOSYAL MEDYADA TRUMP İLE KARIŞLAŞTIRILDI

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Havaalanı personelinin yoğun karda merdiven asansörünü uçağın kapısına getirebilmesi ile uçaktan inen Biden'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden'ın çok şiddetli esen fırtınayla mücadele ederek aracına geçti.

ABDde kar fırtınası Biden uçakta mahsur kaldı, araçlar 15 saat karda bekledi


79 yaşındaki başkanı eski başkan Donald Trump'la karşılaştıran sosyal medya kullanıcıları, "Diğer adamın aksine bu kar yağışından korkmuyor" yorumları yaptı.
ABDde kar fırtınası Biden uçakta mahsur kaldı, araçlar 15 saat karda bekledi


ABD'de Noel tatili ya da tatil dönüşü kabusa dönüşen tek kişi Başkan Biden değil. İptal edilen uçuşlar nedeniyle bir çok kişi oldukları yerde mahsur kalırken kar yağışının bir süre daha etkili olacağı ve kar kalınlığının 7 ila 17 santimetreyi bulacağı açıklandı.

Ülkenin kar yağışından etkilenen bölgelerinde faaliyet gösteren Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün faaliyet göstermeyeceğini duyurdu.

ABDde kar fırtınası Biden uçakta mahsur kaldı, araçlar 15 saat karda bekledi

New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere Doğu Yakası'ndaki birçok eyalette de sürücüler için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı ve trafikte yaşanacak problem için dikkatli olunması istendi.

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Öte yandan Beyaz Saray'dan sabah yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın brifinginin iptal edildiği duyuruldu.

 

ABDde kar fırtınası Biden uçakta mahsur kaldı, araçlar 15 saat karda bekledi

15 SAATLİK KAR EZİYETİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Virginia eyaletinde de etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Interstate 95 karayolu 15 saatlik bir kâbus yaşadı. 6 tane TIR'ın karıştığı kazanın ardından karın da şiddetini artırmasıyla kapanan yol yüzünden yüzlerce araçlık bir kuyruk oluşurken sürücüler 15 saat yolda mahsur kaldı. Daily Mail'de yer alan habere göre uzayan araç kuyruğu neredeyse 80 kilometreye ulaştı. 

ABD’de kapanan yolda sürücüler 15 saat mahsur kaldı ABD’nin Virginia eyaletinde 6 çekici römorkörün kaza yapmasının ardından sürücüler kapanan yolda 15 saat mahsur kaldı.
daha fazla video içinABD’de kapanan yolda sürücüler 15 saat mahsur kaldı

Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken yolda zor durumda kalanların Virginia acil durum merkezine 2 binden fazla çağrı bıraktığı öğrenildi. Bölgedeki tipi yüzünden zarar gören elektrik hatları yüzünden yoldaki güvenlik kameraları da devre dışı kalınca büyük bir kaos yaşandı.

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ABDde kar fırtınası Biden uçakta mahsur kaldı, araçlar 15 saat karda bekledi

Yolda kalan ve uzun saatler karda beklemek zorunda kalan sürücüler yiyecek, su, yakıt ve telefon şarjlarının bittiğini ve zor durumda kaldıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardım bulmaya çalıştı.

Yolda mahsur kalan kamyon şoförü Emily Clementson, “Hiç böyle bir şey görmedim. Yolda mahsur kalan sürücüler kamyon şoförlerine yiyecekleri ve suları olup olmadığını sordular” dedi.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için diğer eyaletlerden de acil yardım gönderdiklerini açıklarken 6 römorkörün karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.

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#Joe Biden#ABD#Kar Fırtınası

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