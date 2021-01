ABD'de kaç eyalet var? Gösterilerin ardından ABD'deki eyaletler gündeme geldi

ABD'de Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasının Başkan Donald Trump taraftarınca basılması ile beraber ABD'deki eyaletler dikkat çekti. ABD'de egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşı olarak yer alıyor. 50 tane bulunan ABD eyaletlerinde, bir eyaletten diğerine taşınmak için herhangi bir hükûmet iznine gerek olmuyor.

ABD'DE KAÇ TANE EYALET VAR?

Birleşik Devletler Anayasasına göre eyaletler, aralarında anayasa değişikliklerinin onanmasının da bulunduğu çeşitli yetki ve haklara sahiptir. Tarihsel olarak bakıldığında, yerel kolluk kuvvetleri, devlet okullarında eğitim, sağlık hizmetleri, eyalet içi ticaretin düzenlenmesi ve yerel ulaşım ile altyapı genel olarak öncelikle eyaletlerin sorumluluk alanındadır.

Eyaletler illere ya da ile eşdeğer birimlere ayrılmıştır. Bunlara belli ölçüde yerel idari yetki tanınmıştır, ancak egemenlikleri bulunmaz. İller ve ile eşdeğer birimlerin yapıları eyaletten eyalete farklılık gösterir. Eyalet yönetimleri yetkilerini (her bir eyaletin) halkından, kendi ayrı anayasaları dolayısıyla alır. Bu anayasaların her birinin temelini cumhuriyetçi ilkeler oluşturur ve her biri üç kuvvetten oluşan bir yönetim öngörür: Yürütme, yasama ve yargı.

ABD EYALETLERİ

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Kaliforniya

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

Kuzey Karolina

Kuzey Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pensilvanya

Rhode Island

Güney Karolina

Güney Dakota

Tennessee

Teksas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Batı Virginia

Wisconsin

Wyoming