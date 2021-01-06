ABD'de kaç eyalet var? Gösterilerin ardından ABD'deki eyaletler gündeme geldi
ABD'deki gösterilerde sıcak gelişmeler yaşanırken, ABD eyaletleri gündeme geldi. 50 tane olan Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahip olarak politik bir birlik oluşturuyor. İller ve ile eşdeğer birimlerin yapıları eyaletten eyalete farklılık gösterirken, her eyalet Senato'da iki senatörle temsil ediliyor. Diğer yandan her eyalet ayrıca devlet başkanını seçen Seçiciler Kurulu'na belirli sayıda seçici gönderme hakkına sahip. İşte, ABD'deki eyaletlerin listesi ve konuyla ilgili detaylar.
ABD'de Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasının Başkan Donald Trump taraftarınca basılması ile beraber ABD'deki eyaletler dikkat çekti. ABD'de egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşı olarak yer alıyor. 50 tane bulunan ABD eyaletlerinde, bir eyaletten diğerine taşınmak için herhangi bir hükûmet iznine gerek olmuyor.
ABD'DE KAÇ TANE EYALET VAR?
Birleşik Devletler Anayasasına göre eyaletler, aralarında anayasa değişikliklerinin onanmasının da bulunduğu çeşitli yetki ve haklara sahiptir. Tarihsel olarak bakıldığında, yerel kolluk kuvvetleri, devlet okullarında eğitim, sağlık hizmetleri, eyalet içi ticaretin düzenlenmesi ve yerel ulaşım ile altyapı genel olarak öncelikle eyaletlerin sorumluluk alanındadır.
Eyaletler illere ya da ile eşdeğer birimlere ayrılmıştır. Bunlara belli ölçüde yerel idari yetki tanınmıştır, ancak egemenlikleri bulunmaz. İller ve ile eşdeğer birimlerin yapıları eyaletten eyalete farklılık gösterir. Eyalet yönetimleri yetkilerini (her bir eyaletin) halkından, kendi ayrı anayasaları dolayısıyla alır. Bu anayasaların her birinin temelini cumhuriyetçi ilkeler oluşturur ve her biri üç kuvvetten oluşan bir yönetim öngörür: Yürütme, yasama ve yargı.
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Kaliforniya
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
Kuzey Karolina
Kuzey Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pensilvanya
Rhode Island
Güney Karolina
Güney Dakota
Tennessee
Teksas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Batı Virginia
Wisconsin
Wyoming
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle