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Dünya
TRT Haber
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

ABD'de helikopter düştü. 5 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de helikopter düştü. 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopter düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinin 80 kilometre doğusundaki Knik Buzulu bölgesinde, Eurocopter AS50 tipi helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, dün yerel saatle 18:35'te Butte yakınlarında meydana geldi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Kaza bölgesine, Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden bir kurtarma ekibi ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun kaza ile ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

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