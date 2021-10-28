ABD'de dikkat çeken Squid Game yasağı

Haberin Devamı

Son günlerde oldukça popüler olan Güney Kore dizisi 'Squid Game'le ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde dizinin çocukları şiddete yönelttiği tespit edilince anne ve babalara uyarı gelmiş ve dizinin 15 yaş altı için kesinlikle uygun olmadığı belirtilmişti.

ÖĞRETMENLER UYARMIŞTI, GENÇLER İZLEMEYE DEVAM EDİYOR

Popüler dizi, borçlarını ödeyemeyen bir dizi insanın ölümcül çocuk oyunlarında karşı karşıya geldiği bir müsabakayı anlatıyor. Daha önce öğretmenler özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin okulda benzer oyunlar oynadığı uyarısında bulunup dizinin bu yaş grubu izletilmemesi gerektiğini belirtse de gençlerin diziyi takip ettikleri sosyal medya paylaşımlarından anlaşılıyor.



TULUMLAR SATIŞA ÇIKINCA DÜĞMEYE BASTILAR

ABD'de Cadılar Bayramı'nın yaklaşması ile okulların olduğu bölgelerde, dizide muhafızların giydiği pembe tulumlar, yarışmacıların giydiği yeşil tulumlar ve maskelerin satışa çıkarılması yetkilileri harekete geçirdi.

Haberin Devamı

KOSTÜMLER YASAKLANDI

Yetkililer Cadılar Bayramı'nda yüzleri maskeli çocuklar ve gençler arasında şiddet olayları yaşamasından endişe duyuyor.New York'taki bir okul bölgesi, anne babalara uyarı göndererek bölgedeki üç ilkokulda Squid Game kostümlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Dizideki şiddet sahneleri yasağın gerekçesi olarak belirtildi

İngiltere'de yetkililer yakın zamanda okulları Squid Game'in şiddetine ağırlık vermekle eleştirmiş, dizinin halihazırda ebeveyn denetimi uyarıları içerdiğini ve çocuklara yönelik olmadığını savunmuştu. Central Bedfordshire bölge konseyi eğitim koruma ekibinin ebeveynlere diziye karşı uyarı içeren bir e-posta atması üzerine bazı dizi hayranları, kurumu "korku tacirliği" yapmakla suçlamıştı.