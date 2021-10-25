Karnavala ‘Squid Game’ damga vuracak

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Kuzey Ren Vestfalya’da en büyük kostüm işletmelerinden olan Deiter Kostüm Genel Müdürü Björn Lindert, Güney Kore dizisindeki kıyafetlerin en çok tercih edilen kıyafetler olduğunu belirtti. Dizideki, oyuna dahil olanların giydiği arkasında katılımcı numarasının yer aldığı yeşil eşofman ile güvenlikçilerin giydiği yüzlerinde üçgen, kare ve yuvarlak sembollü maskelerin olduğu kapüşonlu kırmızı elbiseler karnavalda bu yıl en çok giyilecek kostümler olacak. 2018 yılında da banka soygununu hikâyeleştiren İspanyol ‘La casa de Papel’ dizisinin kostümleri karnavalda ilgi çekmişti. Geçen yıl korona tedbirler kapmasında gerçekleştirilemeyen karnaval bu yıl 11 Kasım’da saat 11.11’de başlayacak. Koronavirüs salgını döneminde cirosu yüzde 90 oranında azalan kostüm sektörü bu yıl Netflix dizisine olan ilgiyle yeniden umutlansa da korona öncesinde elde edilen ciroyu yakalayıp yakalamayacağı henüz belirsiz.