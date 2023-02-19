ABD'de çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde silah sesleri yükseldi.

Polis, bir gece kulübünde silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Gece kulübünde bulunan 2'si ağır toplam 7 yaralı hastaneye sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü anlarda, ikinci bir silahlı saldırı ihbarı daha alındı.

Whitehaven Mahallesi'ndeki ihbar üzerine olay yerine giden polis, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ağır yaralı 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Polis, iki saldırının bağlantılı olduğunu aktardı.