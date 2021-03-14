MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’de Chicago Nehri'nin rengi yeşile döndürüldü
GeriDünya ABD’de Chicago Nehri'nin rengi yeşile döndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

ABD’de Chicago Nehri'nin rengi yeşile döndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de Chicago Nehri'nin rengi yeşile döndürüldü

ABD’de Aziz Patrick Günü (St. Patrick's Day) için Chicago Nehri, bu günün simgesi olan yonca yeşiline döndürüldü.

ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago şehrinde 17 Mart’ta kutlanan Aziz Patrick Günü için Chicago Nehri, yonca yeşili rengi aldı. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir araya gelmesek de Chicago Nehri’ni yeşile döndürerek uzun süredir devam eden geleneği sürdürebildik. Bugün dışarı çıkıyorsanız, maske taktığınızdan ve mesafeye dikkat ettiğinizden emin olun” ifadelerini kullandı.

Yerel medya, geleneksel etkinliklerin iptal edildiği şehirde yetkililerin duyuru yapmadan nehrin rengini yonca yeşiline çevirdiğini belirterek, halkın şaşırdığını yazdı.

Öte yandan, şehir sağlık yetkilileri, halkın güvenli bir şekilde günü kutlamalarını istedi.

ABD’de Chicago Nehrinin rengi yeşile döndürüldü

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi