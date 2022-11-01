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ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı: 14 yaralı

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#Cadılar Bayramı#Saldırı#Chicago
ABDde Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı: 14 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 10:01

ABD'nin Chicago kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları için bir araya gelen kalabalığa şüpheli bir araçtan açılan ateş sonucu 14 kişi yaralandı.

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ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde silah sesleri yükseldi. Dün akşam saatlerinde Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan kalabalığa şüpheli bir araçtan rastgele ateş açıldı.

ABDde Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı: 14 yaralı

Polis tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ikisi çocuk 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavilerin devam ettiğini açıkladı.
ABDde Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı: 14 yaralı


Brown ayrıca, ön inceleme kapsamında araçta 2 kişinin olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

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#Cadılar Bayramı#Saldırı#Chicago

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