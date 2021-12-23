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ABD’de aplikasyon ilk sınavını geçti: 10 saniye önceden deprem alarmı verdi

#ABD#Deprem Alarmı#Uyarı
ABD’de aplikasyon ilk sınavını geçti: 10 saniye önceden deprem alarmı verdi

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde geçen pazartesi gerçekleşen 6.2 büyüklüğünde bir depremden hemen önce yaklaşık yarım milyon telefona erken uyarı mesajı gitti.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yönetilen bir erken uyarı sistemi sayesinde, yer sallanmaya başlamadan önce bölgede yaşayan halka uyarı mesajı gönderilerek korunabilmeleri için hayati bir zaman verildi.

İLK BÜYÜK SARSINTI

San Francisco’nun kuzeybatısındaki Humboldt ilçesinde sarsıntıya neden olan deprem, minimum hasar verirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, “ShakeAlert” olarak bilinen bu uyarı sisteminin, resmen kullanıma sunulmasından bu yana meydana gelen en büyük depremde sınavı geçtiğini belirtirken, USGS ve ShakeAlert koordinatörü Robert de Groot, insanlardan sarsıntıyı hissetmeden 10 saniye öncesine kadar uyarı aldıklarına dair raporlar aldıklarını söyledi.

SENSÖRLER ALGILIYOR

Bu olayın, bilim adamlarına ve operatörlere ShakeAlert’i test etme fırsatı verdiğini belirten De Groot, uygulamanın bir sonraki büyük deprem olduğunda daha da iyi olacağına inandıklarını kaydetti. USGS’nin sensörleri sayesinden sarsıntının neden olduğu ilk enerji çıkışı olan ‘P’ dalgaları tespit edilip alarm sistemi devreye sokularak cep telefonlarına mesajlı uyarı gidiyor.

GÜÇLÜ SESli UYARI

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Uyarı sağlayan “MyShakeApp” gibi bazı uygulamalar cep telefonuna indirilebilse de telefonlarında uygulama olmayan bölgedeki kişilere de uyarı gidiyor. Uyarı, güçlü bir ses alarmı ile telefona geliyor. Böylece insanlara yere kapanma, korunma ya da kaçma talimatı verilirken fazladan saniyelere sahip olmak hayat kurtarabiliyor.

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#ABD#Deprem Alarmı#Uyarı

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