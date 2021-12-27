ABD’de akılalmaz anlar! Bir geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş! Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Mısır prensesi kalmıştı Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattıMısır prensesi kalmıştı! Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı#Razi Trak
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Bakan Koca paylaştı İşte merak edilen korona haritasıBakan Koca paylaştı! İşte merak edilen korona haritası#Koronavirüs
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Dayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdıDayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı #Aksaray
Adalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacakAdalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacak#Çin
En katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtilerEn katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtiler#Koronavirüs
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyorCHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyor?#Millet İttifakı
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zorBabasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!#Abigail Breslin
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de akılalmaz anlar! Bir geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

#ABD#Geyik#Adliye Binası
ABD’de akılalmaz anlar Bir geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan inanılmaz anlar saniye saniye kaydedildi. Bir geyik camı kırarak adliye binasına dalınca kısa süreli panik yaşandı. Yetkililerin geyiğin yaptığı bu tuhaf hareketin sebebiyle ilgili açıklaması ise duyanları gülümsetti.

Haberin Devamı

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde geyik, camı kırarak ilçe adliyesine daldı. Polis ekipleri, geyiği zorlukla durdurdu. Polisten yapılan açıklamada, “Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz” denildi.

ABD’de akılalmaz anlar Bir geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

Olay, ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Transylvania ilçesinde 17 Aralık’ta meydana geldi.

Geyik, ilçe adliyesinin cam kapısını kırarak içeriye daldı. Kısa süreli paniğin ardından adliyedeki polis ekipleri, geyiği yere yatırarak durdurabildi.

ABD’de akılalmaz anlar Bir geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

Polisten yapılan ve yaşanan olayı tiye alan açıklamada, “Adliyeye zorla giren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz. Hakim, sert bir uyarıda bulunarak şüpheliyi serbest bıraktı” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Geyik#Adliye Binası

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk