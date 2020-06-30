ABD'de "Golden State (AltÄ±n Eyalet) Katili" adÄ±yla anÄ±lan ve 40 yÄ±llÄ±k soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan iki yÄ±l Ã¶nce yakalanan Joseph DeAngelo adlÄ± 74 yaÅŸÄ±ndaki eski polis memuru 13 cinayet iÅŸlediÄŸini kabul etti.

50'den fazla kiÅŸiye tecavÃ¼z ve 120'den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo'nun savcÄ±lÄ±kla anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± ve idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmamasÄ± koÅŸuluyla tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi belirtiliyor.

DeAngelo'nun 1970'li ve 80'li yÄ±llarda iÅŸlediÄŸi suÃ§lar nedeniyle AÄŸustos'ta Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Bu duruÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± ve diÄŸer maÄŸdurlarÄ± da ifade verecek.

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DURUÅžMA BALO SALONUNDA YAPILDI

Kendisine atfedilen suÃ§larÄ± iÅŸlediÄŸi sÄ±rada California'da polis memuru olan DeAngelo, Nisan 2018'de bir soyaÄŸacÄ± sitesinde DNA'sÄ±nÄ±n eÅŸleÅŸmesiyle yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Joseph DeAngelo'nun tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± kabul ettiÄŸi dÃ¼nkÃ¼ duruÅŸma, maÄŸdurlarÄ±n ve ailelerin de katÄ±labilmesi iÃ§in Sacramento Ãœniversitesi'nin 2.000 kiÅŸilik balo salonunda yapÄ±ldÄ±.

1979'da hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan polis memurluÄŸundan ihraÃ§ edilen DeAngelo'nun 1976-1986 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda California'da iÅŸlediÄŸi cinayetler Sacramento'da baÅŸlamÄ±ÅŸ, daha sonra San Francisco ve eyaletin merkeziyle gÃ¼neyindeki diÄŸer kentlere yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Vietnam gazisi olan ve oto tamirciliÄŸi yapan DeAngelo'nun Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilerin yaÅŸlarÄ± 12 ila 41 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Joseph DeAngelo'nun bu kiÅŸileri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra para, mÃ¼cevher ve kimlik kartlarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Polise gÃ¶re DeAngelo son cinayetini Orange County'de iÅŸledi ve 18 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±nÄ± tecavÃ¼z ettikten sonra Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Amerikan Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu FBI, 2016'da kÄ±zÄ± ve torunuyla yaÅŸayan DeAngelo iÃ§in 50 bin dolar Ã¶dÃ¼l koymuÅŸtu.