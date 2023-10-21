ABD’de 30 yıl sonra nükleer test

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Rusya’nın nükleer silah denemelerini yasaklayan anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından yapılan denemenin, dünyanın herhangi bir noktasında düşük güçteki taktik nükleer silahlar kullanıldığında tespit edilebilmesini sağlayacak teknolojik gelişme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi. ABD Enerji Bakanlığı kaynakları atom bombası patlamasını taklit eden deneyde kimyasallar ve radyoizotopların kullanıldığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, “Düşük güçteki taktik atom bombasını taklit eden denemenin somut bir amacı var. Farklı güçte nükleer silahlara sahip devletlerin elindeki taktik nükleer silahları gizlice dünyanın herhangi bir noktasında kullanmaya kalkışması durumunda ABD’nin bundan anında haberi olacak” dendi.