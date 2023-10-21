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ABD’de 30 yıl sonra nükleer test

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#ABD Savunma Bakanlığı#Nevada#Nükleer Test
ABD’de 30 yıl sonra nükleer test
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

ABD Savunma Bakanlığı, 23 Eylül 1992 tarihinden bu yana ilk defa Nevada çölündeki nükleer test sahasında taktik nükleer silah infilakını taklit eden bir patlayıcı denemesi gerçekleştirdi.

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Rusya’nın nükleer silah denemelerini yasaklayan anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından yapılan denemenin, dünyanın herhangi bir noktasında düşük güçteki taktik nükleer silahlar kullanıldığında tespit edilebilmesini sağlayacak teknolojik gelişme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi. ABD Enerji Bakanlığı kaynakları atom bombası patlamasını taklit eden deneyde kimyasallar ve radyoizotopların kullanıldığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, “Düşük güçteki taktik atom bombasını taklit eden denemenin somut bir amacı var. Farklı güçte nükleer silahlara sahip devletlerin elindeki taktik nükleer silahları gizlice dünyanın herhangi bir noktasında kullanmaya kalkışması durumunda ABD’nin bundan anında haberi olacak” dendi.

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#ABD Savunma Bakanlığı#Nevada#Nükleer Test

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