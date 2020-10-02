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DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 22:58 | Son Güncelleme:

ABD Yüksek Mahkemesi seremonisine katılan 6 kişi koronavirüse yakalandı

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ABD Yüksek Mahkemesi seremonisine katılan 6 kişi koronavirüse yakalandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yargıç Amy Coney Barrett’i ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı olarak aday gösterdiği seremoniye katılan 6 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ortaya çıktı.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un yaşamını yitirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül’de, Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde Amy Coney Barrett’i ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı aday gösterdi. Söz konusu adaylığın açıklandığı seremoniye katılan 6 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIKLARINI AÇIKLADILAR

İlk olarak Utah eyaleti Senatörü Mike Lee, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ardından, Notre Dame Üniversitesi Başkanı John Jenkins, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Diğer kişilerin henüz kimlikleri açıklanmazken; ABD medyası, seremonide ziyaretçilerin maske takmadıklarını vurguladı.

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