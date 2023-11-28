ABD, YPG’ye silahın hesabını tutmamış... Ortadoğu’da yüzbinlerce dolarlık silah çaldırmış

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ABD basınında çıkan haberler, ABD ordusunun Ortadoğu’daki gelişmiş ve hassas silah envanterini korumakta zorluk yaşadığını ve buraya sevk edilen silahların kaydının tutulmasında ciddi eksiklikler olduğunu ortaya koydu. The Intercept sitesinin resmi kurumlarda yürütülen soruşturma belgelerine dayandırdığı araştırma haberinde, ABD ordusunun terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapan Suriye’deki Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü’nün terör örgütü için satın alınan 715 milyon dolarlık silahın muhasebesini düzgün tutmadığı belirtildi. Habere göre ayrıca ABD ordusunun Irak ve Suriye’deki üslerinde kullanmak üzere bölgeye sevk ettiği silahları arasından Javelin füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) dahil olmak üzere çok sayıda hassas mühimmat çalındı ya da kayboldu.

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AKIBETİNİ BİLMİYORLAR

Bu yılın başlarında yürütülen askeri soruşturma belgelerinde, 2020 ile 2022 yılları arasında Suriye ve Irak’ta ABD ordusuna ait yüz milyonlarca dolar değerinde gelişmiş silah ve askeri ekipmanın çalındığı belirtiliyor. Geçen yıl Irak’ın Erbil kentinde bulunan ABD üssünden 162 bin 500 dolar değerinde 13 ticari İHA’nın ve Bağdat’a giden bir konvoydan toplam 480 bin dolar değerinde çok sayıda Javelin füze rampası ile hassas ekipmanın çalındığı belirtilirken, resmi raporlarda silahların akıbetiyle ilgili herhangi bir ipucu bulunmadığı kaydedildi.

Haberde, 2020-2022 yıllarında Irak ve Suriye’de 40 milimetre yüksek patlayıcı el bombaları, zırh delici mermiler, özel saha topçu araçları ile ekipmanları ve ne olduğu belirtilmemiş silah sistemleri dahil olmak üzere en az 4 hırsızlık olayı ile 1 silah ve ekipman kaybolduğu da belirtildi. Raporlara göre, toplam kaç hırsızlık vakasının yaşandığı da bilinmiyor.

YEREL HALKIN İŞİ

2020’de yapılan bir denetime göre de ABD’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapan biriminin, terör örgütü için satın alınan 715.8 milyon dolarlık askeri teçhizatın düzgün bir şekilde muhasebesini tutmadığı belirtildi. Raporlarda söz konusu hırsızlık olaylarına ABD ordu personelinin katılmadığı değerlendirmesi yapılırken, yerel halk ve bölgedeki milis grupların ABD konvoy ve üslerini hedef aldığı kaydedildi.