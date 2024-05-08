ABD Yönetimi İsrail’in silahlarını vermemiş

Haberin Devamı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Kongre’nin ocaktan bu yana sevkiyata ilişkin bilgisi olmasına rağmen hükümet, güdümsüz bombaları güdümlü bombalara çeviren yaklaşık 260 milyon dolarlık Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı’nın (JDAM) İsrail’e satışını geciktirdi.

BİLEREK Mİ OYALIYORLAR

ABD’li yetkililer, hükümetin, marttan beri İsrail’e çeşitli mühimmatları içeren yaklaşık 1 milyar dolarlık başka anlaşmalar konusunda da Kongre sürecini ilerletmediğini belirtiyor. ABD’li yetkililer gecikmenin “alışılmadık” olduğunu belirtirken, Gazze’deki savaş nedeniyle iç politikada baskı altında olan Joe Biden yönetiminin, daha fazla tepki çekmemek amacıyla teslimatı yavaşlatmış olabileceği değerlendiriliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, “İsrail ile güvenlik bağlarımız zırh gibidir” diyerek gecikmeyle ilgili yorum yapmadı.