ABD üniversiteleri Filistin için ayakta

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Geçen hafta New York şehrindeki Columbia Üniversitesi’nin kampüsünde kamp kuran 100’den fazla Filistin yanlısı gösterici tutuklanmışken; İsrail yanlısı lobiler tarafından üniversite rektörleri üzerinde protestoların bitirilmesi için baskı büyüyor. Başkan Biden, pazartesi günü katıldığı bir etkinlik sırasında ayaküstü konu hakkında soruları yanıtladı. “Antisemitik protestoları kınıyorum. Bu yüzden bununla başa çıkmak için bir program ortaya koydum” diyen Biden, “Filistinlilerin durumunu anlamayanları da kınıyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA

Birçok üniversite kampüsüne sıçrayan protestolar, öğrencileri de karşı karşıya getirdi. Filistin için protesto düzenleyen öğrenciler, üniversitelerinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını kınamasını talep ediyor. Anti-semitik olmadıklarını savunan bu öğrencilere destek veren Yahudi öğrenciler de mevcut. Bazı Yahudi öğrenciler ise bu protestoların ve protestolarda atılan sloganların Yahudi karşıtlığı olduğunu savunuyor.



Konu hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez yazılı açıklama yayımlayan Beyaz Saray, her Amerikalının barışçıl protesto düzenleme hakkı olduğunu söylerken Yahudi karşıtlığının kabul edilemez olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, “Yahudi öğrencileri ve Yahudi topluluğunu hedef alan şiddet ve fiziksel korkutma çağrıları açıkça Yahudi karşıtı, vicdansız ve tehlikelidir; bunların herhangi bir üniversite kampüsünde veya ABD’nin herhangi bir yerinde kesinlikle yeri yoktur” dedi.

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DERSLER HİBRİT YAPILACAK

Çıkan olayların büyümesinden ötürü Columbia Üniversitesi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, dönemin sonuna kadar derslerin “hibrit” gerçekleştirileceğini duyurdu. Benzer protestolar; Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Yale Üniversitesi, Michigan Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde de yapılıyor.