×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

ABD Temsilciler Meclisi’nde başkanlık krizi! Görevden alındı

Güncelleme Tarihi:

#Kevin Mccarthy#ABD Temsilciler Meclisi#Oylama
ABD Temsilciler Meclisi’nde başkanlık krizi Görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 00:59

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy görevinden alındı.

Haberin Devamı

Meclis Başkanı Kevin McCarthy, Salı günü ABD tarihinde bir ilk olan olağanüstü bir hesaplaşmayla görevinden alındı. 216-210 oyla, aşırı sağcı muhafazakarların zorlamasıyla yapılan oylama, Meclis'i ve Cumhuriyetçi liderliği kaosa sürükledi.

McCarthy'nin baş rakibi Florida'dan Temsilci Matt Gaetz, meclis başkanını eleştiren bir kısım Cumhuriyetçi ile onun liderliğe layık olmadığını söyleyen pek çok Demokrat'ı bir araya getiren "tahliye önergesini" gündeme getirdi.

Bundan sonra atılacak adımlar belirsiz, ancak Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi çoğunluğuna liderlik edecek belirgin bir halef yok.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kevin Mccarthy#ABD Temsilciler Meclisi#Oylama

BAKMADAN GEÇME!