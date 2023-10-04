ABD Temsilciler Meclisi’nde başkanlık krizi! Görevden alındı

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Meclis Başkanı Kevin McCarthy, Salı günü ABD tarihinde bir ilk olan olağanüstü bir hesaplaşmayla görevinden alındı. 216-210 oyla, aşırı sağcı muhafazakarların zorlamasıyla yapılan oylama, Meclis'i ve Cumhuriyetçi liderliği kaosa sürükledi.

McCarthy'nin baş rakibi Florida'dan Temsilci Matt Gaetz, meclis başkanını eleştiren bir kısım Cumhuriyetçi ile onun liderliğe layık olmadığını söyleyen pek çok Demokrat'ı bir araya getiren "tahliye önergesini" gündeme getirdi.

Bundan sonra atılacak adımlar belirsiz, ancak Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi çoğunluğuna liderlik edecek belirgin bir halef yok.