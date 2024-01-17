‘ABD takviye asker yolluyor’ iddiası

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Washington’ın kararı, New York merkezli CBS News’un bölgeye gitmek üzere ailelerine veda eden askerleri gösteren haberiyle ortaya çıktı. CBS’in haberine göre, New Jersey Ulusal Muhafız Ordusu’na bağlı 1500 asker, DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki küresel koalisyona katılmak üzere Irak ve Suriye’ye konuşlandırılacak. Haber kanalına konuşan ve Ortadoğu’ya gidecek 1500 kişi arasında yer alan Yarbay Omar Minott, “Savaşmak ve kazanmak için ihtiyacımız olan donanıma sahibiz” dedi. Ayrıca askerlerin Ortadoğu’ya gitmeden önce Teksas’ta eğitim alacağı belirtildi.

IRAK: DOĞRU DEĞİL

Gazze’de savaş sonrasında Irak ve Suriye’deki ABD hedefleri giderek daha fazla saldırı altında kalmıştı. Öte yandan Irak devlet medyasına konuşan Irak askeri yetkilisi Tahsin el-Hafaci, “Irak’a ilave koalisyon birliklerinin geleceği yönündeki haberlerin yalan olduğunu” söyledi. El Hafaci, Irak’ın “herhangi bir yabancı güce ihtiyacı olmadığını ve küresel koalisyonun varlığının tavsiye, eğitim ve güvenlik bilgileri sağlamakla sınırlı olduğunu” vurguladı. ABD’nin Irak’ta 2.500, Suriye’de 900 askeri olduğu belirtiliyor.