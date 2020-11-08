Son dakika haberi... Ä°ÅŸte Biden'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:





ArkadaÅŸlar bu Ã¼lkenin halkÄ± konuÅŸtu.Â Bize Ã§ok net bir zafer verdiler, ikna edici bir zafer verdiler.Â HalkÄ±mÄ±z iÃ§in bir zafer.Â Bunu en Ã§ok oyla aldÄ±k, ulusumuzun tarihindeki en fazla oy. Tam 74 milyon oy.Â Beni ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± bu durum.Â DÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±nda Ã¶yle bir mutluluk, umut ve inanÃ§ gÃ¶rdÃ¼k ki daha iyi bir yarÄ±n iÃ§in...Â Bana verdiÄŸiniz gÃ¼venle Ã¶yle bir baÅŸkan olacaÄŸÄ±m ki birleÅŸtirmeye odaklanacaÄŸÄ±m, eyaletleri kÄ±rmÄ±zÄ± ya da mavi olarak deÄŸil sadece birleÅŸik devletleri gÃ¶receÄŸim.Â









'ORTA SINIFI YENÄ°DEN GÃœÃ‡LENDÄ°RECEÄžÄ°Z'



BÃ¼tÃ¼n kalbimle, halkÄ±n bana verdiÄŸi bÃ¼tÃ¼n gÃ¼venle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m.Â ABD bundan ibaret, halkla ilgili. Bu da bizim hÃ¼kÃ¼metimizin temeli olacak. Orta sÄ±nÄ±fÄ± yeniden gÃ¼Ã§lendirmek, ulusu gÃ¼Ã§lendirmek ve bizi burada evimizde birleÅŸtirmek. Bu benim iÃ§in Ã¶mÃ¼rlÃ¼k bir onur. Ã–yle bir gÃ¶rev ki bu, Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶revi.Â Ben Jill'in eÅŸiyim, kocasÄ±yÄ±m ve onun sevgisi ve bitmeyen desteÄŸi olmasa burada olmazdÄ±m. AynÄ± ÅŸekilde Hunter, kÄ±zÄ±m ve torunlarÄ±m olmasa, bÃ¼tÃ¼n ailem olmasa burada olmazdÄ±m. Jill bir anne, bir Ã¶ÄŸretmen ve hayatÄ±nÄ± eÄŸitime adamÄ±ÅŸ.Â BÃ¼tÃ¼n AmerikalÄ± Ã¶ÄŸretmenler, sizin iÃ§in Ã§ok iyi bir gÃ¼n. Sizden biri olacak Beyaz Saray'da. Ã‡ok iyi bir first lady olacak, o kadar gurur duyuyorum ki. Ve muazzam bir baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±yla olacaÄŸÄ±m. Ä°lk siyah, GÃ¼ney Asya kÃ¶kenli kadÄ±n ve gÃ¶Ã§menlerin kÄ±zÄ±. Bana ABD'de imkansÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylemeyin. Bizim iÃ§in yÄ±llarca bu kadar mÃ¼cadele edenleri hatÄ±rlamalyÄ±z.



'HER ZAMAN BENÄ° KOLLADINIZ BEN DE SÄ°ZÄ° KOLLAYACAÄžIM'



Amerika bir kez daha ahlaki evrende adalete dÃ¶ndÃ¼. BÃ¼tÃ¼n gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, bu salgÄ±nÄ±n ortasÄ±nda seÃ§im sÃ¼recinde Ã§alÄ±ÅŸanlar, Ã¶zel bir teÅŸekkÃ¼rÃ¼ hak ediyorsunuz.Â Kampanya ekibime, bÃ¼tÃ¼n gÃ¶nÃ¼llÃ¼lere, fedakar herkese, size her ÅŸeyi borÃ§luyum. OluÅŸturduÄŸumuz kampanya geniÅŸ ve Ã§eÅŸitli. Demokratlar, cumhuriyetÃ§iler, baÄŸÄ±msÄ±zlar, homoseksÃ¼el, heteroseksÃ¼el, hispanik, KÄ±zÄ±lderili, herkes var.Â KampanyamÄ±zÄ±n en zor dÃ¶nemlerinde AfrikalÄ±-AmerikalÄ± halk yine benden desteÄŸini esirgemedi. Her zaman beni kolladÄ±nÄ±z, ben de sizi kollayacaÄŸÄ±m.Â









'AMERÄ°KA'NIN Ä°YÄ°LEÅžME DÃ–NEMÄ° GELÄ°YOR'



Bu kampanyanÄ±n Amerika gibi gÃ¶zÃ¼kmesini istiyordum. Bunu baÅŸardÄ±k, ÅŸimdi hÃ¼kÃ¼metimizi de bÃ¶yle yapmalÄ±yÄ±z. BaÅŸkan Trump'a oy veren herkes, mutsuzluÄŸu anlÄ±yorum.Â Ama ÅŸimdilik birbirimize ÅŸans verelim.Â ArtÄ±k bu sert sÃ¶ylemleri bÄ±rakmanÄ± zamanÄ± geldi. Yeniden ilerleyelim. Rakiplerimize dÃ¼ÅŸman muamelesi yapmayÄ± bÄ±rakmalÄ±yÄ±z, onlar da AmerikalÄ±.Â Ä°ncil bize der ki, "Her ÅŸeyin bir mevsimi vardÄ±r." Ä°ÅŸte ÅŸimdi iÅŸte Amerika'nÄ±n iyileÅŸme dÃ¶nemi geliyor.Â Bu kampanya bittiÄŸine gÃ¶re, halkÄ±n iradesi, bize verilen yetki ne olacak. AmerikalÄ±lar bizi Ã§aÄŸÄ±rdÄ± gÃ¶reve.Â Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n savaÅŸlarÄ±yla savaÅŸmak iÃ§in, refah, virÃ¼se karÅŸÄ± savaÅŸ, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda vermemiz gereken savaÅŸ ve gezegenimizi kurtarma savaÅŸÄ±.Â Haysiyeti geri getirme, demokrasiyi koruma savaÅŸÄ±, herkese adil bir ÅŸans verme savaÅŸÄ±.Â Ä°ÅŸimiz ilk olarak kontrol altÄ±na almak. Ekonomiyi yeniden inÅŸa etmemiz mÃ¼mkÃ¼n olmaz Ã¶teki tÃ¼rlÃ¼.



KORONAVÄ°RÃœS PLANI



Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkenin en Ã¶nde gelen liderlerinden bir ekip belirleyeceÄŸim. Biden-Harris planÄ±nÄ± alÄ±p bir eylem planÄ±na Ã§evirecekler. 20 Ocak 2021'de devreye girecek.Â HiÃ§bir Ã§abadan kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±m bu salgÄ±nÄ± yenmek iÃ§in. Ben gururlu bir demokratÄ±m. Ama bir Amerikan BaÅŸkanÄ± olarak yÃ¶neteceÄŸim bu Ã¼lkeyi. Bana oy vermeyenler, bana oy verenlere lÃ¼tfen bu birbirimizi ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rma dÃ¶nemini bitirelim. Tam ÅŸu an bitsin bu artÄ±k. DemokratlarÄ±n - cumhuriyetÃ§ilerin birbiriyle iÅŸ yapmasÄ± bizim elimizde. Ä°ÅŸ birliÄŸi yapmaya da karar verebiliriz. Bu da bize Amerikan halkÄ±nÄ±n bize verdiÄŸi yetkinin bir parÃ§asÄ±. OnlarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± kollamak iÃ§in iÅŸ birliÄŸi yapmamÄ±zÄ± istiyorlar.



'BU ÃœLKENÄ°N OLASILIKLARINA Ä°NANIYORUM'



'Amerikan hikayesi' yavaÅŸ ama sÃ¼rekli fÄ±rsatlarÄ± artÄ±rmakla alakalÄ±dÄ±r. BirÃ§ok rÃ¼ya uzun sÃ¼re gerÃ§ekleÅŸemedi. Bu yÃ¼zden Ã¼lkeye gerÃ§ek sÃ¶zler veremliyiz.Â ArkadaÅŸlar, Amerika, her zaman bu tarz kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±yla belirlendi. Ne olmak istediÄŸimiz belirledik. J.F.K. 1960'ta bir sÃ¶z verdi yeni cephe aÃ§maya ve Barack Obama bize 'Evet yapabiliriz' dedi. Yine bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. AmaÃ§ dolu bir Ã¼lke yaratabiliriz. Uzun sÃ¼redir bu Ã¼lkenin ruhuna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z savaÅŸtan bahsediyorum. Daha iyi meleklerin yÃ¶netmesinin zamanÄ± geldi. Bu akÅŸam tÃ¼m dÃ¼nya Amerika'yÄ± izliyor.Â Sadece gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶rneÄŸiyle deÄŸil, Ã¶rneÄŸimizin gÃ¼cÃ¼yle de liderlik yapacaÄŸÄ±z. Amerika'yÄ± tanÄ±mlarken tek bir kelime kullanÄ±lmasÄ±nÄ± savunuyorum: Ä°mkanlar. Herkese bir fÄ±rsat verilmeli. Ben bu Ã¼lkenin olasÄ±lÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum.Â Daha adil ve Ã¶zgÃ¼r bir Amerika'ya, iÅŸ yaratan, haysiyeti koruyan, hastalÄ±klarÄ± iyileÅŸtiren, hiÃ§bir zaman pes etmeyen, boyun eÄŸmeyen bir Amerika'ya.Â Bu bÃ¼yÃ¼k bir ulus ve biz iyi bir halkÄ±z. BurasÄ± ABD. Daha Ã¶nce birlikte yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hiÃ§bir ÅŸey olmadÄ±. OÄŸlum Beau beni hayatta tutan inancÄ± temsil ediyor.Â Milyonlarca AmerikalÄ± bu virÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden bir sevdiÄŸini kaybetti, kalbim hepinizle. UmarÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede rahatlatabilirsiniz kendinizi ve meleklerin kanatlarÄ±na Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z ve gÃ¼neÅŸ gibi tutarlar sizleri ellerinde.