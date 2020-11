Son dakika haberi... İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:





Arkadaşlar bu ülkenin halkı konuştu. Bize çok net bir zafer verdiler, ikna edici bir zafer verdiler. Halkımız için bir zafer. Bunu en çok oyla aldık, ulusumuzun tarihindeki en fazla oy. Tam 74 milyon oy. Beni şaşırttı bu durum. Dünyanın her tarafında öyle bir mutluluk, umut ve inanç gördük ki daha iyi bir yarın için... Bana verdiğiniz güvenle öyle bir başkan olacağım ki birleştirmeye odaklanacağım, eyaletleri kırmızı ya da mavi olarak değil sadece birleşik devletleri göreceğim.









'ORTA SINIFI YENİDEN GÜÇLENDİRECEĞİZ'



Bütün kalbimle, halkın bana verdiği bütün güvenle çalışacağım. ABD bundan ibaret, halkla ilgili. Bu da bizim hükümetimizin temeli olacak. Orta sınıfı yeniden güçlendirmek, ulusu güçlendirmek ve bizi burada evimizde birleştirmek. Bu benim için ömürlük bir onur. Öyle bir görev ki bu, çağımızın görevi. Ben Jill'in eşiyim, kocasıyım ve onun sevgisi ve bitmeyen desteği olmasa burada olmazdım. Aynı şekilde Hunter, kızım ve torunlarım olmasa, bütün ailem olmasa burada olmazdım. Jill bir anne, bir öğretmen ve hayatını eğitime adamış. Bütün Amerikalı öğretmenler, sizin için çok iyi bir gün. Sizden biri olacak Beyaz Saray'da. Çok iyi bir first lady olacak, o kadar gurur duyuyorum ki. Ve muazzam bir başkan yardımcısıyla olacağım. İlk siyah, Güney Asya kökenli kadın ve göçmenlerin kızı. Bana ABD'de imkansız olduğunu söylemeyin. Bizim için yıllarca bu kadar mücadele edenleri hatırlamalyız.



'HER ZAMAN BENİ KOLLADINIZ BEN DE SİZİ KOLLAYACAĞIM'



Amerika bir kez daha ahlaki evrende adalete döndü. Bütün gönüllüler, bu salgının ortasında seçim sürecinde çalışanlar, özel bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Kampanya ekibime, bütün gönüllülere, fedakar herkese, size her şeyi borçluyum. Oluşturduğumuz kampanya geniş ve çeşitli. Demokratlar, cumhuriyetçiler, bağımsızlar, homoseksüel, heteroseksüel, hispanik, Kızılderili, herkes var. Kampanyamızın en zor dönemlerinde Afrikalı-Amerikalı halk yine benden desteğini esirgemedi. Her zaman beni kolladınız, ben de sizi kollayacağım.









'AMERİKA'NIN İYİLEŞME DÖNEMİ GELİYOR'



Bu kampanyanın Amerika gibi gözükmesini istiyordum. Bunu başardık, şimdi hükümetimizi de böyle yapmalıyız. Başkan Trump'a oy veren herkes, mutsuzluğu anlıyorum. Ama şimdilik birbirimize şans verelim. Artık bu sert söylemleri bırakmanı zamanı geldi. Yeniden ilerleyelim. Rakiplerimize düşman muamelesi yapmayı bırakmalıyız, onlar da Amerikalı. İncil bize der ki, "Her şeyin bir mevsimi vardır." İşte şimdi işte Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor. Bu kampanya bittiğine göre, halkın iradesi, bize verilen yetki ne olacak. Amerikalılar bizi çağırdı göreve. Çağımızın savaşlarıyla savaşmak için, refah, virüse karşı savaş, ırkçılık karşısında vermemiz gereken savaş ve gezegenimizi kurtarma savaşı. Haysiyeti geri getirme, demokrasiyi koruma savaşı, herkese adil bir şans verme savaşı. İşimiz ilk olarak kontrol altına almak. Ekonomiyi yeniden inşa etmemiz mümkün olmaz öteki türlü.



KORONAVİRÜS PLANI



Pazartesi günü bu ülkenin en önde gelen liderlerinden bir ekip belirleyeceğim. Biden-Harris planını alıp bir eylem planına çevirecekler. 20 Ocak 2021'de devreye girecek. Hiçbir çabadan kaçınmayacağım bu salgını yenmek için. Ben gururlu bir demokratım. Ama bir Amerikan Başkanı olarak yöneteceğim bu ülkeyi. Bana oy vermeyenler, bana oy verenlere lütfen bu birbirimizi şeytanlaştırma dönemini bitirelim. Tam şu an bitsin bu artık. Demokratların - cumhuriyetçilerin birbiriyle iş yapması bizim elimizde. İş birliği yapmaya da karar verebiliriz. Bu da bize Amerikan halkının bize verdiği yetkinin bir parçası. Onların çıkarlarını kollamak için iş birliği yapmamızı istiyorlar.



'BU ÜLKENİN OLASILIKLARINA İNANIYORUM'



'Amerikan hikayesi' yavaş ama sürekli fırsatları artırmakla alakalıdır. Birçok rüya uzun süre gerçekleşemedi. Bu yüzden ülkeye gerçek sözler veremliyiz. Arkadaşlar, Amerika, her zaman bu tarz kırılma noktalarıyla belirlendi. Ne olmak istediğimiz belirledik. J.F.K. 1960'ta bir söz verdi yeni cephe açmaya ve Barack Obama bize 'Evet yapabiliriz' dedi. Yine bir kırılma noktasındayız. Amaç dolu bir ülke yaratabiliriz. Uzun süredir bu ülkenin ruhuna ilişkin yürüttüğümüz savaştan bahsediyorum. Daha iyi meleklerin yönetmesinin zamanı geldi. Bu akşam tüm dünya Amerika'yı izliyor. Sadece gücümüzün örneğiyle değil, örneğimizin gücüyle de liderlik yapacağız. Amerika'yı tanımlarken tek bir kelime kullanılmasını savunuyorum: İmkanlar. Herkese bir fırsat verilmeli. Ben bu ülkenin olasılıklarına inanıyorum. Daha adil ve özgür bir Amerika'ya, iş yaratan, haysiyeti koruyan, hastalıkları iyileştiren, hiçbir zaman pes etmeyen, boyun eğmeyen bir Amerika'ya. Bu büyük bir ulus ve biz iyi bir halkız. Burası ABD. Daha önce birlikte yaptığımızda başaramadığımız hiçbir şey olmadı. Oğlum Beau beni hayatta tutan inancı temsil ediyor. Milyonlarca Amerikalı bu virüs yüzünden bir sevdiğini kaybetti, kalbim hepinizle. Umarım kısa sürede rahatlatabilirsiniz kendinizi ve meleklerin kanatlarına çıkarsınız ve güneş gibi tutarlar sizleri ellerinde.