ABD Savunma Bakanı Esper: "Kovid-19 krizinde ABD'ye yönelik dış tehditler arttı"

Esper, Brooking Enstitüsündeki programa video konferansla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in bu süreçte Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini artırdığını gördüklerini belirten Esper, "Rusların Alaska dışında kuzey cephemizde hava sahamızı sınamaya devam ettiğini görüyoruz. Irak'ta milis grupların hareketlendiğini ve Afrika'dan Orta Doğu'ya terör örgütlerinde hareketlilik gözlemliyoruz." diye konuştu.

Esper, Kovid-19 salgınının ABD ordusu üzerindeki etkisine ilişkin de "Bugün büyük bir etkisi yok ancak virüsün gidişatı değişmezse ordunun harbe hazırlığına büyük etkisi olabilir." dedi.

GUAM'DAKİ BOMBARDIMAN UÇAKLARININ ÇEKİLMESİ

ABD'nin artık daimi olarak Guam Adası'nda bombardıman uçakları bulundurmama kararını da değerlendiren Esper, bu kararın Ulusal Savunma Strateji Belgesi'ne uygun olduğunu ve ABD ordusunu operasyonel olarak bölgede tahmin edilemez hale getireceğini söyledi.

Esper, "Şimdi daha büyük bir esnekliğimiz söz konusu. Daha üst seviyelerde harbe hazırlık yapabileceğiz ve bunu da sadece bir fonksiyon ya da bir görev için değil, bombardıman uçaklarının icra edebileceği birçok görev konusunda yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, uzun zamandır Guam Adası'nda daimi olarak bombardıman uçağı bulunduruyordu ancak kısa süre önce Bakanlık, bombardıman uçaklarının artık adada daimi olarak konuşlandırılmayacağını açıklamıştı.

"AFGANİSTAN HÜKÜMETİ KENDİNİ ORGANİZE EDİP ANLAŞMAYA VARMALI"

Afganistan konusunda Taliban'la yaptıkları görüşmelere de değinen Esper, Taliban'ın şiddet içerikli faaliyetlerini azaltmasa da ABD kuvvetlerine ve büyük şehirlere yönelik saldırı düzenlemediğine dikkati çekti.

Esper, ülkedeki barışın ancak siyasi çözümle olabileceğininin altını çizerek, şunları söyledi:

"Afgan hükümeti de kendini organize edip anlaşmaya varmalıdır. (Abdullah) Abdullah ile (Cumhurbaşkanı Eşref) Gani arasında muhtemel bir iktidar paylaşımı söz konusu olacak. Bu, başarılı olursa bir Afgan müzakere heyeti kurabilir ve Taliban ile masaya oturabiliriz."