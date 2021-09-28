ABD Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'dan çekilme açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Gecenin maçı film gibi oldu Messinin gol sevincinde Mbappe detayı...Gecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...#Şampiyonlar Ligi
Hollanda dönüşü çarpıcı yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Hollanda dönüşü çarpıcı yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
İstanbulu kana bulayacaklardı Flaş gelişmeİstanbul'u kana bulayacaklardı! Flaş gelişme#Otogar
Dünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölüDünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölü!#Ekvador
Kâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyorKâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyor!#La Palma
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Tarihe geçen gece Madridi devirdiler, Dirk Kuytı pişman ettiler...Tarihe geçen gece! Madrid'i devirdiler, Dirk Kuyt'ı pişman ettiler...#Şampiyonlar Ligi
“Adı Aylin”le aralıkta sahnede“Adı Aylin”le aralıkta sahnede!#Tuba Ünsal
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
HABERLERDünya Haberleri

ABD Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'dan çekilme açıklaması

#Lloyd Austin#Afganistan#Taliban
ABD Savunma Bakanı Austinden Afganistandan çekilme açıklaması

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban'ın Afganistan'dan çekilmeleri için kendilerine 1 Eylül'e kadar süre verdiğini belirterek, bu süreyi aşmalarının oradaki Amerikan askerleri için tehlikeli olacağını düşündükleri için bu zaman diliminde çekilmeyi tamamladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi. Afgan ordusunun tek mermi atmadan erimesine çok şaşırdıklarını belirten Austin, "Devlet kurmaya yardım ettik ama bunu ulusa dönüştüremedik." dedi.

Eski Başkan Donald Trump yönetiminin 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile masaya oturmasının Afgan ordusu üzerinde son derece negatif etki yaptığını ileri süren Austin, şöyle konuştu:

"Çekilme görevine gelince, Ağustos ayının sonunu aşmamız, bu misyonda çalışan insanlarımızı büyük ölçüde tehlikeye atardı. Taliban açık bir şekilde, iş birliğini 1 Eylül'de sona erdireceğini söyledi. Bildiğiniz gibi, DEAŞ/K'nin de ciddi ve giderek artan tehditleriyle karşı karşıyaydık. Daha uzun süre kalmak, askerlerimiz için daha da tehlikeli hale gelirdi ve tahliye edebileceğimiz kişi sayısı önemli ölçüde değişmezdi."

RUSYA'DAN ÜS TALEP ETME İDDİALARI

ABD'nin Rusya'dan üs talep ettiği iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Austin, bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede Putin tarafından gündeme getirildiğini söyledi. Austin, "General Milley kısa süre önce Rus mevkidaşı bir görüşme yaptı. Sizi temin ederim ki Rusya'dan bir şey yapmak için izin istemiyoruz, General kendi adına konuşabilir ancak şuna inanıyorum ki general o teklifin ne olduğuna dair mevkidaşından izah istemiştir." dedi. Aynı soruya Orgeneral Milley ise yanıt vermedi.

'AFGANİSTAN SAVAŞININ SONUCU STRATEJİK BAŞARISIZLIKTIR'

Afganistan'daki 20 yıllık savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milley ise bu savaşın başlangıcından beri 4 başkanın, 8 genelkurmay başkanı ve onlarca savunma bakanının değiştiğini, savaşta 20 orgeneralin görev yaptığını anlatarak "Böyle bir sonuç son 5 günde veya 20 günde ya da bir yılda ortaya çıkmadı. Bu savaşın sonucu stratejik başarısızlıktı. Yönetimde düşman var. Dolayısıyla bu sonucun 20 yılın değil 20 günün çıktısı olduğunu ifade etmenin hiçbir yolu yok." değerlendirmesinde bulundu. Buradan birçok ders çıkarılması gerektiğini savunan Milley, bunlardan birinin Afgan ordusunu Amerikan ordusu gibi yetiştirmek ve Amerikan taktik ve doktrinleri üzerine inşa etmek olduğunu söyledi. Diğer bir dersin ise istihbarat başarısızlığı olduğunu belirten ABD'li general, "Bu kadar büyük bir ordu ve hükümetin 11 günde çöküşünü nasıl kaçırdık?" diye sordu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti
daha fazla video içinHamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lloyd Austin#Afganistan#Taliban