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ABD Nijer’den askerlerini çekiyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Rusya#Nijer
ABD Nijer’den askerlerini çekiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

ABD, Rusya için stratejik bir zafer anlamına gelecek bir hamleyle Nijer’deki 1000’den fazla askeri personelini çekmeye karar verdi.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell’ın geçtiğimiz hafta Nijer Başbakanı Ali Lamine Zeine ile yaptığı görüşmede, Nijer’in talebi üzerine ABD askerlerini çekmesi konusunda anlaşıldığı bildirildi. Temmuz 2023’ten bu yana askeri yönetim altındaki Batı Afrika ülkesi geçen ay ABD ile 12 yıllık askeri işbirliği anlaşmasını sonlandırmıştı.

Çekilmenin, Afrika’da etkisi giderek azalan ABD’nin kıta genelindeki askeri pozisyonunu olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. ABD’nin bir diğer endişesi de Nijer’in Rusya ve İran’la derinleşen ilişkileri. ABD’nin buradaki 110 milyon dolarlık İHA üssünün akıbeti ise belirsiz.

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#ABD#Rusya#Nijer

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