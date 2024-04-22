ABD Nijer’den askerlerini çekiyor

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell’ın geçtiğimiz hafta Nijer Başbakanı Ali Lamine Zeine ile yaptığı görüşmede, Nijer’in talebi üzerine ABD askerlerini çekmesi konusunda anlaşıldığı bildirildi. Temmuz 2023’ten bu yana askeri yönetim altındaki Batı Afrika ülkesi geçen ay ABD ile 12 yıllık askeri işbirliği anlaşmasını sonlandırmıştı.

Çekilmenin, Afrika’da etkisi giderek azalan ABD’nin kıta genelindeki askeri pozisyonunu olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. ABD’nin bir diğer endişesi de Nijer’in Rusya ve İran’la derinleşen ilişkileri. ABD’nin buradaki 110 milyon dolarlık İHA üssünün akıbeti ise belirsiz.