ABD, Kovid-19 test kitinin evde kullanÄ±mÄ±na izin verdi

ABD GÄ±da ve Ä°laÃ§ DairesindenÂ (FDA) yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamada, kurumun,Â California merkezliÂ Lucira Health ÅŸirketinin Ã¼rettiÄŸi tek kullanÄ±mlÄ±k, tamamen evde yapÄ±labilen ve 30 dakikada sonuÃ§ veren Kovid-19 test kitinin acil durumlarda kullanÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bununla birlikte kullanÄ±mÄ±nÄ±n ilk baÅŸta sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ± ve reÃ§eteyle verileceÄŸi kaydedilenÂ kitin doktorlarÄ±n ofisinde ve diÄŸer test alanlarÄ±nda da kullanÄ±mÄ±na mÃ¼saade edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Test iÃ§in kullanÄ±cÄ±nÄ±n burundan Ã¶rnek almasÄ± ve taÅŸÄ±nabilir bir cihaz ÅŸeklinde tasarlanan kitin iÃ§ine koymasÄ± gerekiyor. Test sonucu cihazÄ±n ekran ÅŸeklinde Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶steriliyor.Â

BugÃ¼ne kadar FDA, 300 civarÄ± test kitini onayladÄ±. SÃ¶z konusu kitlerdeÂ testlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun birÂ saÄŸlÄ±k personeli tarafÄ±ndan burundan Ã¶rnek alÄ±narak laboratuvar ortamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.Â

FDA yetkililerinden Jeff ShurenÂ "Åžimdi Kovid-19 bulaÅŸmÄ±ÅŸÂ olabilen AmerikalÄ±lar, (test) sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re kendilerini ve etrafÄ±ndakileri korumak iÃ§in hemen harekete geÃ§ebilecek."Â ifadesini kullandÄ±.Â

Kovid-19 gÃ¶rÃ¼len Ã¼lke ve bÃ¶lgelerdeki vakalara iliÅŸkin gÃ¼ncel verilerin derlendiÄŸi "Worldometers" internet sitesine gÃ¶re, ABD'de 11Â milyon 695 bin 711 kiÅŸide Kovid-19 tespit edildi, salgÄ±n nedeniyle 254Â bin 255 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.