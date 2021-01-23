ABD Kongresinden Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çağrı: Gizlilik kaldırılsın

Schiff, Senatonun onayını alarak Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevine başlayan Haines'den Kaşıkcı cinayetine ilişkin hazırlanan detaylı bir rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Mektubun ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Schiff, Kaşıkçı cinayetini, "insan haklarına bir saldırı" olarak niteledi.

Schiff, "Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki suçluluk derecesine ilişkin raporu 1 yıldır kamuoyuyla paylaşmayı reddediyor. Haines'ten bu rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep ettim. Yapılanların hesabı sorulmalı ve adalet yerini bulmalı." ifadelerini kullandı.

HAINES, ONAY OTURUMUNDA, "RAPORUN GİZLİLİĞİNİ KALDIRMA SÖZÜ" VERMİŞTİ

Haines, 19 Ocak'ta Senatoda katıldığı onay oturumunda, görevinin onaylanması durumunda Kaşıkçı cinayetine ilişkin söz konusu raporu kamuoyuna açacağına dair söz vermişti.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğunda cinayete kurban gitmişti.

ABD istihbaratı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin arkasında olduğuna dair raporlar yayımlamış ancak Suudi Arabistan yönetimi, bu suçlamaları reddetmişti.