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ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı

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#Kongre#Saldırgan#ABD
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 22:27

ABD'de polis, Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı alındığını ve bina içerisindeki herkesin bulundukları yere sığınması çağrısında bulundu.

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ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun.” ifadelerini kullanarak, “Senato Binalarının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok.” denildi.

Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.

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#Kongre#Saldırgan#ABD

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