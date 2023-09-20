ABD kayıp F-35’i 28 saat sonra buldu... Halktan yardım istenmişti

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Uçağın, pazar günü öğleden sonra Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolduğu, pilotun kendisini fırlatmayı başardığı açıklanmıştı. ABD Deniz Piyade Kolordusu, uçağın enkazını Charleston Hava Üssü yakınlarındaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu duyurdu. Uçağın düşmesine neyin sebep olduğuna dair detay verilmezken enkazın inceleneceği belirtildi.

UÇUŞLARA 2 GÜNLÜK ARA

F-35’in üst düzey gizlilik sağlayan ‘hayalet’ teknolojisinin kaza sonrası uçağın bulunmasını zorlaştırdığı kaydedilmişti. Askeri jetin bulunması için ordunun halktan yardım istemesi, tepkiye neden olmuştu. Enkazı arama çalışmaları sürerken teknoloji hırsızlığı ya da hack’lenmiş olabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Kazanın ardından Deniz Piyadeleri Komutan Vekili Eric Smith, ABD içinde ve dışındaki tüm havacılık birimlerinde iki gün süreyle uçuşlara ara verildiğini duyurmuştu.