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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

ABD Irak'taki asker sayısını bu ay 3 bine indireceğini açıkladı

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ABD Irak'taki asker sayısını bu ay 3 bine indireceğini açıkladı
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ABD'nin bu ay Irak'taki asker sayısını 5 bin 200'den 3 bine indireceği bildirildi.

ABD'nin Irak'taki asker sayısını azaltma kararı, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie tarafından açıklandı.

McKenzie'nin konuyla ilgili "Irak güçlerinin elde ettiği büyük ilerleme karşılığında, Irak hükümetiyle ve koalisyon ortaklarımızla koordinasyon ve istişare içinde ABD, eylül ayı boyunca Irak'taki askeri varlığımızı 5 bin 200'den 3 bine azaltma kararı alındı." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı, Irak'ta kalan ABD askerlerinin, DEAŞ'ın kalıntılarının kökünü kazırken, Irak güvenlik güçlerine yardım etmeyi ve tavsiyede bulunmayı sürdüreceğini söyledi.

Kenneth F. McKenzie, ABD'nin kararının, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme ve dış yardım olmadan ülke güvenliğini sağlama kapasitesine sahip bir güvenlik gücü konumuyla nihai hedefe süregelen bağlılığının açık göstergesi olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'tan daha fazla ABD askerinin çekilmesi konusunda bugün bir duyuru yapmasının beklendiği bildirilmişti.

Trump'ın Kuzey Carolina ziyareti dönüşünde başkanlık uçağında bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere, Trump'ın bu konuyu çarşamba günü içinde duyurmasının beklendiğini, gelecek günlerde Afganistan konusunda da benzer bir açıklama yapılacağını kaydetmişti.

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