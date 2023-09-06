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ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı duyurdu: Kıtalararası balistik füze denemesi

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#ABD#Balistik Füze#Minuteman III
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı duyurdu: Kıtalararası balistik füze denemesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 21:53

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Bu fırlatma, ABD’nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı.

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ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, bugün kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığı belirtilerek, “Bu fırlatma, ABD’nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Daha önceki dönemlerde 300’den fazla fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada bu denemenin dünyanın şuan içinde bulunduğu durumla bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde yapılan fırlatma denemesinin yıllardır planlandığı ve Rusya hükümetinin planlar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

 

 

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#ABD#Balistik Füze#Minuteman III

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