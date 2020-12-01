ABD gazetesi yazdı: Türkiye SİHA’lar ile başarı sağladı

Washington Post, Türkiye’nin SİHA’larla Suriye’de zırhlı birliklere önemli kayıplar verdirterek muhaliflere yönelik saldırıların önünü kestiğini, Libya iç savaşında dengeyi Ulusal Mutabakat Hükümeti lehine değiştirdiğini, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a destek verdiğine işaret etti.

SİHA’ların, Türkiye’nin teknik inovasyon ve kendine kendine yetmenin sembolü olarak, ekonomik kriz ve diğer NATO ülkeleriyle gerilim yaşandığı bir dönemde milli özgüveni arttırdığı belirtildi.

Türkiye’nin yerli savunma sanayisinin Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD’nin 1975 yılında getirdiği silah ambargosunun ardından doğduğu aktarılırken, İHA sanayisinin ise Türkiye’nin siyasi nedenlerle İsrail’den alımdan vazgeçmesi, ABD’nin Predator İHA’ları vermemesi üzerine geliştiği kaydedildi. Hali hazırda Türkiye’nin Çin ve İsrail gibi ülkelere bu alanda rakip olduğu ifade edildi.

ABD SATMAYINCA YERLİ ÜRETİM BAŞLADI

Washington Post gazetesine göre, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, 2016’da Washington’da yaptığı bir konuşmada, İHA satışında zorluk çıkardığı için ABD’ye teşekkür ederek bu sayede Türkiye’nin kendi silahlarını geliştirme imkanı bulduğunu söyledi. Amerikan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde mühendislik eğitim almış olan Selçuk Bayraktar’ın aile şirketini Türk ordusunun en önemli İHA tedarikçisi haline getirdiğine yer veren Amerikan gazetesi, Bayraktar TB2’nin havada 27 saat kalabildiğini, lazer güdümlü mühimmat taşıyabildiğini vurguladı.