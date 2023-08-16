ABD felaketi yaşıyor... Biden'dan flaş sözler! Sosyal medyanın diline düştü

Haberin Devamı

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço artmaya devam ediyor.

Yaklaşık 1 haftadır devam eden ve adanın tarihi tatil beldesi Lahaina'nın büyük bir bölümünü yok eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

Hükümetin yangına müdahalesine yönelik eleştiriler artarken eleştirilerin hedefindeki ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak bir gaf geldi.

Biden 'mümkün olan en kısa sürede' Hawaii'ye gideceğini ifade etti.

Biden, bölgedeki tüm federal varlıkların ABD ordusu ve Sahil Güvenlik de dahil olmak üzere kurtarma çabaları için kullanılacağını vurguladı.

Haberin Devamı

ADANIN ADINI SÖYLEYEMEDİ

Ancak Biden'ın konuşması sırasında felaketin yalandığı adanın adını söyleyememesi dikkatlerden kaçmadı

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Biden yangınlar ile ilgili konuşurken 'televizyonda her zaman gördüğünüz ada' demekle yetindi.

İngiliz gazete Biden'ın bu sözleri üzerine 'Maui'nin adını unutmuş görünüyor' yorumunda bulundu.

Biden'ın günlerdir ABD'nin bir numaralı gündemi olan Maui'nin adını söyleyememesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bazı kullanıcılar Biden'ı eleştirirken bazıları ise ti'ye aldı.

GÜNLERDİR TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Biden yangınlar ile ilgili tepkisizliği eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Maui'deki durumun sorulmasının ardından Biden'ın cevabı; 'Yorum yok' olmuş, eski Hawaii kongre üyesi Mark Kaniela Ing, Green New Deal Network direktörü Biden'ın kriz ile mücadelede yetersiz kaldığını belirtmişti.

Ing, Biden'ın orman yangınları hakkında yorum yapmamasını 'şok edici' olarak nitelendirmişti.

Haberin Devamı

Teksas temsilcisi Wesley Hunt Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Biden'ı hedef alan şu ifadelere yer vermişti;

'Hawaii ABD'nin bir parçası değil miydi? Nasıl olur da Başkan'ın söyleyecek bir şeyi olmaz. Milyonlarca Amerikalının karşı karşıya olduğu mücadeleden daha fazla zamanını güneş kremi sürmek için harcayan bir kumdan lider tarafından yönetilen, düşüşte olan bir Milletiz.'

Kongre üyesi Bob Good, Biden'ın sahilde güneşlendiği anlara ait bir fotoğrafı şu notla paylaşmıştı;

'Hawaii'deki Amerikalılar sevdiklerini ve evlerini kaybederken, Joe Biden sahilde tatil yapıyor.'

Georgia temsilcisi Marjorie Taylor Greene'den ise 'Joe Biden: Ukrayna'ya daha fazla milyarlar gönderin! Maui için yorum yok' eleştirisi gelmişti.

Haberin Devamı

Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.

Biden'ın eyaletteki hasarın giderilmesi için kongreden 12 milyarlık fon yardımı isteyeceği belirtiliyor.