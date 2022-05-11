ABD F-35 ve F-15’leri Girit’e konuşlanacak

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Bu onayın verileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu uçaklar ile birlikte yaklaşık 500 Amerikalı askeri personel de Girit adasına gidecek.

TATBİKAT VE OPERASYON

ABD savaş uçaklarının Suda hava üssünde ne kadar kalacakları hakkında bilgi verilmedi. Kathimerini gazetesi, söz konusu uçakların “tatbikat ve operasyonlara” katılacaklarını yazdı. ABD, deniz ve üssünün bulunduğu Suda’da altyapı çalışmaları için son yıllarda on milyonlarca dolar harcama yaptı. Bu çerçevede hava üssü, F-35 tipi savaş uçaklarını sınırlı süre için de olsa barındırabilecek duruma getirildi. Bu arada, Yunanistan ile ABD arasında geçen yıl ekim ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması (güncellenmiş yeni protokol) ile ilgili yasa tasarısı, yarın Yunan parlamentosunda onaylanacak.

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TÜRKİYE’YE F-16 KONUSU

Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis, 16 Mayıs pazartesi günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Bir gün sonra ise ABD Kongresi’nde konuşma yapacak. Miçotakis’in ABD ziyaretinde Türkiye’ye F-16 savaş uçağı verilmesini engellemeye çalışacağı öne sürülüyor. Başbakan Miçotakis’in, bu konuda özellikle Kongre’yi etkilemek isteyeceği iddia edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce Türkiye’ye F-16 savaş uçağı verilmesi ile ilgili olarak, “Türkiye, Yunanistan’ı tehdit ediyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin silahlandırılmasından memnun değiliz. Çünkü bu silahlardan bazıları Yunanistan’a yöneltilebilir” demişti.

BİDEN’DAN UKRAYNA’YA YARDIM İÇİN KRİTİK İMZA

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen “2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası”nı imzaladı. Yasa, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin Nazileri yenilgiye uğratmasına yardımcı olan “Ödünç Verme Yasası”nı hatırlatıyor. Biden’ın cuma günü Ukrayna’ya 150 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketini duyurmasının ardından savaşın başından beri ABD’nin yaptığı yardım 3.8 milyar dolara ulaştı.