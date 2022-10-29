ABD elçisi Yunan milli bayramında konuştu

Haberin Devamı

28 Ekim Yunan “Ohi” (Hayır) milli bayramı dolayısıyla, dün Selanik’te düzenlenen askeri geçit törenine, ABD’nin Atina Büyükelçisi Yunan asıllı George Tsunis damgasını vurdu. George Tsunis, böylesi bir etkinlikte açıklama yapan ilk ABD Büyükelçisi oldu. Büyükelçi Tsunis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de aralarında bulunduğu bakanların birkaç cümlelik açıklamalarının ardından Selanik valisi, belediye başkanı ile siyasi parti temsilcilerinden önce ve diğer konuşmacılara kıyasla çok daha uzun konuştu. Töreni naklen yayınlayan devlet televizyonu (ET-3) ABD Büyükelçisinin konuşma yapmasını “bir ilk” olarak nitelendirdi.

ATİNA’YI ÖVDÜ

Haberin Devamı

Yunan asıllı Büyükelçi Tsunis, “ABD ile Yunanistan demokrasinin ve ulusal egemenliğin koruyucularıdır. Putin’in yaptığının aksine, ülkelerin ulusal egemenliği korunmalıdır. Demokrasinin doğduğu ülkede görev yapıyor olmam, benim için onurdur” dedi. ABD’nin Atina Büyükelçisi Tsunis, 18 Ekim’de de 1923 Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunmasına rağmen, Yunanistan tarafından yasa dışı silahlandırılan Taşoz adasının Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılışının 110. yılı törenlerine katılmıştı. Selanik’teki askeri geçit törenine, Fransa’dan alınan “Rafale” savaş uçakları ile Almanya’nın takas anlaşması çerçevesinde hibe olarak verdiği “Marder-1A3” tipi zırhlı savaş araçları ilk kez katıldı. Ukrayna’ya 40 adet eski Sovyet yapımı “BMP-1” tipi paletli ve tam amfibik muharebe aracının gönderilmesine karşılık, Almanya’nın hibe olarak verdiği 40 adet Marder-1A3 tipi piyade savaş aracının 10’u Yunanistan’a teslim edildi.

BİLGİ NOTU: 28 Ekim 1940’ta Yunanistan diktatörü Yiannis Metaksas ‘Teslim olun’ diye ültimatom gönderen İtalya’ya ‘Ohi’, yani ‘Hayır’ cevabını verince, Yunanistan 2. Dünya Savaşı’na girmişti.