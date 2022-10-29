Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD elçisi Yunan milli bayramında konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#ABD#Elçi
ABD elçisi Yunan milli bayramında konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 07:00

Yunanistan’da 28 Ekim Yunan ‘Ohi’ (Hayır) milli bayramında ABD’nin Atina Elçisi Tsunis konuşma yaptı. Yunan devlet televizyonu bunun ‘bir ilk’ olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

28 Ekim Yunan “Ohi” (Hayır) milli bayramı dolayısıyla, dün Selanik’te düzenlenen askeri geçit törenine, ABD’nin Atina Büyükelçisi Yunan asıllı George Tsunis damgasını vurdu. George Tsunis, böylesi bir etkinlikte açıklama yapan ilk ABD Büyükelçisi oldu. Büyükelçi Tsunis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de aralarında bulunduğu bakanların birkaç cümlelik açıklamalarının ardından Selanik valisi, belediye başkanı ile siyasi parti temsilcilerinden önce ve diğer konuşmacılara kıyasla çok daha uzun konuştu. Töreni naklen yayınlayan devlet televizyonu (ET-3) ABD Büyükelçisinin konuşma yapmasını “bir ilk” olarak nitelendirdi.

ABD elçisi Yunan milli bayramında konuştu

ATİNA’YI ÖVDÜ

Haberin Devamı

Yunan asıllı Büyükelçi Tsunis, “ABD ile Yunanistan demokrasinin ve ulusal egemenliğin koruyucularıdır. Putin’in yaptığının aksine, ülkelerin ulusal egemenliği korunmalıdır. Demokrasinin doğduğu ülkede görev yapıyor olmam, benim için onurdur” dedi. ABD’nin Atina Büyükelçisi Tsunis, 18 Ekim’de de 1923 Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunmasına rağmen, Yunanistan tarafından yasa dışı silahlandırılan Taşoz adasının Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılışının 110. yılı törenlerine katılmıştı. Selanik’teki askeri geçit törenine, Fransa’dan alınan “Rafale” savaş uçakları ile Almanya’nın takas anlaşması çerçevesinde hibe olarak verdiği “Marder-1A3” tipi zırhlı savaş araçları ilk kez katıldı. Ukrayna’ya 40 adet eski Sovyet yapımı “BMP-1” tipi paletli ve tam amfibik muharebe aracının gönderilmesine karşılık, Almanya’nın hibe olarak verdiği 40 adet Marder-1A3 tipi piyade savaş aracının 10’u Yunanistan’a teslim edildi.

ABD elçisi Yunan milli bayramında konuştu

BİLGİ NOTU: 28 Ekim 1940’ta Yunanistan diktatörü Yiannis Metaksas ‘Teslim olun’ diye ültimatom gönderen İtalya’ya ‘Ohi’, yani ‘Hayır’ cevabını verince, Yunanistan 2. Dünya Savaşı’na girmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#ABD#Elçi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller