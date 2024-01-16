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ABD donuyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Soğuk Hava#Rüzgar
ABD donuyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:00

ABD’de 100 milyondan fazla insan, ülkenin büyük bir bölümünü saran bir “Arktik patlama” soğuk hava dalgasının etkisinin altında.

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Pazar günü Arkansas’ta eksi 28 derece, Dallas’ta eksi 22 derece ve Montana’da sıfırın altında 51 derecelik dondurucu soğuklar ölçüldü. Şiddetli rüzgârlar nedeniyle Oregon eyaletinin Oswego Gölü bölgesinde 100’den fazla ağaç devrildi, bir kişi hayatını kaybetti. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bölgede birçok hane elektriksiz kaldı.

NEW YORK ALARMDA

Aşırı soğukların hafta ortasından itibaren ABD’nin genelinde etkili olması bekleniyor. Pensilvanya, New Jersey, Michigan, Wisconsin, Teksas, Nevada ve Oregon eyaletlerinin de kutup soğuklarından etkileneceği öngörülürken, ülkenin doğu kıyısında bulunan en büyük kenti New York’ta alarm durumuna geçildi.

 

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#ABD#Soğuk Hava#Rüzgar

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